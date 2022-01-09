زاخاروفا: المفاوضات الروسية الأمريكية حول الضمانات الأمنية ستجري بجنيف على نطاق ضيق

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الجولة الأولى من المفاوضات الروسية الأمريكية حول الضمانات الأمنية في جنيف ستجري مساء اليوم الأحد.

وقالت زاخاروفا “اليوم هبطت الطائرة مع دبلوماسيينا وعسكريينا على متنها في جنيف، ومن المخطط أن يجرون مساء اليوم الأحد الجولة الأولى من المفاوضات مع الأمريكيين على نطاق ضيق حول القضايا الأمنية”، وتابعت “سيستمر هذا العمل غدا الاثنين في بشكل موسع وبالتالي سيكرسون اليومين أي 9 و10 يناير/كانون الثاني الجاري لعملية المفاوضات”.

وأشارت زاخاروفا الى أن “روسيا تذهب إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية بأفكار عملية”.

المصدر: روسيا اليوم