مستشفى راشيا الحكومي: للاقبال بكثافة على تلقي اللقاح من أجل المناعة المجتمعية في المدارس

توجه المئات من طلاب المدارس والجامعات والاهالي الى مستشفى راشيا الحكومي لتلقي لقاح فايزر، خلال الماراتون الذي تنظمه وزارتا الصحة العامة والتربية يومي السبت والأحد في 8 و9 من الشهر الجاري.

ونوه رئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور حسن الخوير ب”جهود وزارة الصحة وطاقم المستشفى وكل العاملين والجمعيات المشاركة”. داعيا الى “الاقبال بكثافة على تلقي اللقاح من أجل الوصول الى المناعة المجتمعية لا سيما في المدارس والجامعات لتحصينها وضمان سلامة ذويهم”.

وشدد المدير الطبي في المستشفى طبيب الأمراض الصدرية ربيع أبو شامي على “أهمية تلقي اللقاحات المطلوبة في مواعيدها والاقبال بكثافة على مراكز التلقيح من أجل الحد من مخاطر الموجة الجديدة خصوصا مع العودة إلى المدارس وما يشكله هذا الأمر من ضرورة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية الأهل”، لافتا الى ان “الماراتون حاجة صحية ملحة لتخفيف الضغط على المستشفيات لان من شأن اللقاح خفض منسوب الوباء والتقليل من مخاطره”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام