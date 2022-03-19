مستشفى طرابلس الحكومي ينظم ماراتون فايزر لكافة الأعمار

نظمت ادارة مستشفى طرابلس الحكومي ماراتون فايزر لكافة الأعمار، اليوم السبت، حيث شهدت المراكز اقبالا كبيراً من أهالي طرابلس.

مدير المستشفى ناصر عدرة دعا المواطنين الى ضرورة المبادرة لأخذ اللقاح المضاد لفايروس كورونا لتحقيق المناعة المجتمعية المطلوبة. وأكد ان الحفاظ على صحة عائلتنا ومجتمعنا هي مسؤوليتنا جميعا من دون استثناء، مشيرا ان 95% من مرضى كورونا الذين يدخلون المستشفيات هم من غير الملقحين.

وأوضح عدرة بأن مركز اللقاح في مستشفى طرابلس الحكومي سيستقبل المواطنين يوميا من الإثنين الى الجمعة من الساعة 8 صباحا ولغاية 2 ظهرا بموعد مسبق ومن دون موعد (walk in) وابتداء من مواليد 2010 وما دون (لقاح فايزر وموديرنا).

المصدر: موقع المنار