لبنان.. انطلاق ماراتون التلقيح والهدف الأساس تأمين عودة مدرسية آمنة

واصلت أعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا الارتفاع في ظل تفشي المتحور اوميكرون. وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي أمس عن تسجيل 7974 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ، وأشارات الوزارة إلى تسجيل تسعَ عشْرةَ وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9250.

وانطلق منذ صباح اليوم ماراتون – فايزر لتلقيح التلامذة والقطاع التربوي وكل من يرغب بأخذ اللقاح (من مواليد 2009 وما دون)

الحملة التي اعلنت عن تنظيمها وزارتا الصحة العامة والتربية والتعليم العالي اليوم وغداً الاحد بدأت من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة بعد الظهر وذلك لضمان سرعة تلقيح القطاع التربوي وتوفير عودة مدرسية آمنة.

وأوضح بيان الوزارتين أن حملة التلقيح ستتم بواسطة عيادات نقالة إضافة إلى عدد من مراكز التلقيح المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة والتي تم تجهيزها لاستقبال التلامذة وأفراد الهيئة التعليمية والإدارية في المدارس والثانويات الرسمية والخاصة القريبة منها جغرافيا.

وفي السياق، أكد المدير العام لمستشفى بعبدا الحكومي الجامعي الدكتور فريد صباغ، في حديث الى “الوكالة الوطنية للاعلام”، أن “اليوم الاول من ماراثون فايزر يسير في شكل سريع وخصوصاً ان فريق عمل مختص يعمل كخلية نحل منذ الصباح الباكر، وقد تم افتتاح طابقين في المبنى المخصص لاخذ اللقاح بهدف استيعاب عدد أكبر من المواطنين الراغبين بالحصول على جرعة اولى او ثانية او ثالثة من لقاح فايزر”.

وقال صباغ “نشجع كل الفئات العمرية على أخذ لقاح فايزر، ونناشد الطلاب في المدارس الرسمية والخاصة والمعاهد المبادرة للحصول على اللقاح حفاظا على استمرار العام الدراسي، وبالطبع حفاظا على الصحة العامة ولاسيما ان اللقاح اثبت فعاليته وخفف من الاصابات بكورونا ومتحوراته”.

وأضاف “لقد استقبل اليوم مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي حتى منتصف النهار، اكثر من خمسمئة شخص من كل الاعمار والمسجلين على منصة وزارة الصحة العامة، وعلى الجميع تلقي اللقاح وابواب مركز اللقاح في مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي مفتوحة للجميع، وهناك فرق عمل تعمل على تسجيل غير المسجلين على المنصة بهدف تسريع العمل والوصول الى الخواتيم الصحية السليمة، وكما هو معلوم فان ماراتون فايزر يستمر يوم غد الاحد كذلك”.

هذا وغرد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب فادي علامة عبر “تويتر”، قائلاً “خلال زيارة لمركز اللقاح في مستشفى الساحل لاحظنا الإقبال الكثيف والمشجع من الأساتذة والطلاب المستهدفين في الماراثون المستمر للغد، المطلوب من مدراء المؤسسات التربوية المتابعة مع الكادر التعليمي والإداري ولجان الأهل لضمان حصول الاغلبية على اللقاح في سبيل تحصين المدارس والمجتمع”.

يُذكر انه يحق أخذ اللقاح لكل شخص مقيم على الأراضي اللبنانية، وفي في حال كنت مسجلًا على المنصة الخاصة باللقاحات، يجب احضار مستند التعريف المستخدم في عملية التسجيل، وفي حال لم تكن مسجلًا، يجب إحضار أي من الأوراق الثبوتية التالية: هوية، جواز سفر، اخراج قيد فردي، إفادة سكن من البلدية أو أي مستند تعريف، على أن يقوم المركز بالمساعدة على التسجيل.

المصدر: قناة المنار