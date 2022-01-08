قوى الأمن: توقيف سارق بطاريات سيارات

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “بعدما حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة بطاريات سيارات في مناطق مختلفة في محافظة جبل لبنان، كثفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعل وتوقيفه. بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة من تحديد هويته، ويدعى: أ. أ. (من مواليد العام 2000، سوري). بتاريخ 30 -12-2021، وبعد رصد ومراقبة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة الصالومي. بتفتيشه، عثر في حوزته على: أدوات تستخدم في عمليات السرقة، ظروف بداخله مادة السالفيا المخدرة، دفتر ورق لف سجائر، وهاتف خلوي. بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذه أكثر من /35/ عملية سرقة. مستخدما الأدوات التي ضبطت بحوزته من مناطق: الصالومي، سن الفيل، النبعة، الدكوانة وبرج حمود. وأنه قام ببيعها في بؤرة كسر في محلة أرض جلول- بيروت. كما اعترف بتعاطيه المخدرات. تم ضبط /7/ بطاريات مسروقة داخل البؤرة المذكورة. أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام