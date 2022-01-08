هندي يتلقى أكثر من ثماني جرعات من اللقاحات “للتخلص من الألم”

قال مسؤول في وزارة الصحة الهندية، إن رجلا حصل على جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أكثر من ثماني مرات خلال العام الماضي.

ويقول براهميدو ماندال، الذي يبلغ 65 عاما، إنه تلقى 11 جرعة من لقاحات كورونا في ولاية بيهار.

وقال الرجل، الذي تقاعد عن عمله في البريد، إن الجرعات ساعدته على التخلص من الآلام والصداع، ولكي يبقى “في صحة جيدة”. وأضاف أنه لم يعان من أي أعراض جانبية.

ويجرى تحقيق حاليا لاكتشاف كيف تمكن ماندال من تلقي هذا العدد من الجرعات.

وقال أماريندرا براتاب شاهي، الجراح المدني في مقاطعة مادهيبورا، لبي بي سي: “وجدنا دليلا بالفعل أنه حصل على ثماني جرعات من أربعة أماكن”.

ومنذ أن بدأت حملة التطعيم في الهند في السادس عشر من يناير/كانون الثاني من العام الماضي، أقرت نيودلهي نوعين من اللقاحات محلية الصنع وهما كوفيشيلد وكوفاكسين. وهناك فترة تتراوح ما بين 12-16 أسبوعا بين جرعتي لقاح كوفيشيلد، وتتراوح ما بين أربعة إلى ستة أسابيع بالنسبة للقاح كوفاكسين.

وتوصلت التحقيقات الأولية إلى أن السيد ماندال نجح في الحصول على “جرعتين بفاصل زمني نصف ساعة” في نفس اليوم، وكلا الجرعتين “سُجلتا على الموقع”.

وقال دكتور شاهي: “نحن مندهشون من حدوث هذا، يبدو أن هناك خطأ في الموقع. نحن نحاول أيضا أن نبحث ما إذا كان هناك أي تجاهل من القائمين على مراكز التطعيم”.

ويزعم السيد ماندال، الذي يسجل توقيتات وأماكن تلقيه اللقاح بخط يده، أنه حصل على 11 جرعة في الفترة ما بين فبراير/شباط وديسمبر/كانون الأول، وكان سافر إلى مراكز التطعيم في مختلف أرجاء مادهيبورا، وعلى الأقل إلى مقاطعتين متجاورتين، من أجل تلقي اللقاح. واستخدام في ذلك الأمر بطاقات هوية مختلفة للتسجيل في مراكز التطعيم.

وأضاف: “بعد أن تلقيت الجرعات، اختفى الألم والصداع. كنت أعاني ألما في ركبتي واستخدم عصاة في التحرك، والآن لم أعد استخدمها، أنا في حالة جيدة”.

وتشمل الأعراض الجانبية، لتلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19، الحرارة والصداع والإرهاق والألم، وتتراوح قوتها ما بين الخفيفة إلى المتوسطة. وتعد أعراض الحساسية الحادة من الأمور النادرة.

المصدر: بي بي سي