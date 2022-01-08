شركة النفط اليمنية: تحالف العدوان يواصل احتجاز 6 سفن نفطية تحمل 144667 طن من الوقود ولفترات متفاوتة وصلت أقصاها إلى أكثر من أربعة أشهر(وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2022 - 01:36

شركة النفط اليمنية: تحالف العدوان يواصل احتجاز 6 سفن نفطية تحمل 144667 طن من الوقود ولفترات متفاوتة وصلت أقصاها إلى أكثر من أربعة أشهر(وكالة يونيوز)

منذ 2 ساعة 8 January، 2022
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