وزير البيئة تفقد مكب ومطمر حبالين في جبيل: للبحث بإعادة تفعيل المعمل والطمر بشكل صحي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2022 - 17:10

وزير البيئة تفقد مكب ومطمر حبالين في جبيل: للبحث بإعادة تفعيل المعمل والطمر بشكل صحي

منذ 1 ساعة 7 January، 2022
ياسين من جبيل
لبنان

تفقد وزير البيئة في لبنان ناصر ياسين الجمعة مكب ومطمر حبالين في جبيل، حيث كان في استقباله عضو اتحاد بلديات قضاء جبيل رئيس بلدية نهر إبراهيم شربل بو رعد ممثلا رئيس الاتحاد فادي مارتينوس، الذي اعتذر عن الحضور لاصابته بفيروس كورونا.

وقد اطلع ياسين من بو رعد على العمل داخل المكب، وقال “هذه الزيارة ستكون جزءا من سلسلة لقاءات مع البلديات واتحاد البلديات، وسيتبعها إجتماع معهم للحديث بالتفصيل عن الطرق الواجب اعتمادها لإعادة تفعيل المعمل، وإعادة الطمر بشكل صحي تفاديا للتدهور البيئي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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