الرئيس الصيني: نعارض بشدة التدخلات الخارجية و”الثورة الملونة” في كازاخستان

أعرب رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ الجمعة، في رسالة إلى رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، أن بلاده تعارض بحزم القوى الخارجية التي تتعمد إثارة الاضطرابات و “الثورة ملونة” في كازاخستان. ونقل التلفزيون الرسمي الصيني عن شي جين بينغ قوله “تعارض الصين بشدة القوى الخارجية التي تتعمد خلق الاضطرابات والتحريض وخلق “ثورة ملونة” في كازاخستان”.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الصينية، في وقت سابق من اليوم، أن بكين “تعارض بشدة أي قوى خارجية تحرض على العنف وتثير اضطرابات اجتماعية في كازاخستان”، وأعربت الصين عن دعمها لكل الجهود التي ستساعد سلطات البلاد في حل الوضع بأسرع وقت ممكن.

وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت اليومين الأخيرين لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.

المصدر: سبوتنيك