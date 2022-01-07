طليس : الخميس المقبل يوم غضب ولم نعد نصدق وعود الحكومة

دعا رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس كل القطاعات البرية في لبنان واتحاد النقابات في الاتحاد العمالي إلى النزول إلى الشارع يوم الخميس المقبل والاعلان عن يوم غضب عارم ونحن لم نعد نصدق وعود الحكومة،وخلال تجمع أقيم في طرابلس لفت طليس إلى أن”كل الأبواب اقفلت بوجهنا بعد عدم التزام رئيس الحكومة بالاتفاق الذي تم معنا،ولذلك بعد الوعود المزيفة نحن سنبدأ بإعلان الخميس هو يوم اضراب مفتوح وعلى كل القطاعات في المناطق اللبنانية الالتزام بالاضراب والتصعيد في الشارع”.

وأعلن طليس عن”قطع الاتصالات مع المعنيين ووقف اي تفاوض بشأن وقف التحركات بعدما فقدنا الامل من كل الوعود السابقة التي اطلقت ولم تنفذ”.

المصدر: موقع المنار