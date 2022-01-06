الرئيس الایراني: مستقبل البلاد سيكون مشرقاً

أكد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي أن “مستقبل البلاد سيكون مشرقاً، بفضل تضحية ودماء الشهداء”. وأشار رئيسي، لدى مشاركته بتشييع 150 شهيداً من الشهداء المجهولي الهوية (استشهدوا إبان الحرب المفروضة على ايران 1980-1988) الخميس في طهران، أن “رسالة الشهداء تتمثل بالعبودية لله وخدمة الناس وتحديد العدو ومقارعته وأن هذه الرسالة مقاربة لحل مشاكل البلاد والناس”.
وأكد الرئيس الايراني على ضرورة “أخذ الدروس والعبر من تشييع الشهداء للتمكن من تقديم الخدمة الخالصة ومكافحة التغلغل في البلاد والذي يمثل خطراً هاماً يتوجب الانتباه له”. ولفت رئيسي الى “وجود بعض الاحباطات في المجتمع”، مؤكدا أنه “بدعم دماء الشهداء فإن جميع المشاكل ستحل قطعاً، وأن مستقبل البلاد سيكون باعثا على التفاؤل”.
المصدر: فارس