الرئيس الایراني: مستقبل البلاد سيكون مشرقاً

أكد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي أن “مستقبل البلاد سيكون مشرقاً، بفضل تضحية ودماء الشهداء”. وأشار رئيسي، لدى مشاركته بتشييع 150 شهيداً من الشهداء المجهولي الهوية (استشهدوا إبان الحرب المفروضة على ايران 1980-1988) الخميس في طهران، أن “رسالة الشهداء تتمثل بالعبودية لله وخدمة الناس وتحديد العدو ومقارعته وأن هذه الرسالة مقاربة لحل مشاكل البلاد والناس”.