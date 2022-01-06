ايران.. الفريق المفاوض لن يتأثر بمحاولات الضغط التي تمارسها الأطراف الغربية

قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمود عباس زادة مشكيني، إن “الفريق الإيراني المفاوض لن يتأثر باثارة الأجواء من قبل الجانب الأوروبي بشأن تحديد الموعد النهائي للمفاوضات”، مؤکداً أن “المفاوضات ستجري في الإطار المحدد”. وأضاف مشكيني الخمیس في تصريح خاص لارنا إن “مفاوضات فيينا دخلت في مرحلة مراجعة لمحتوى المقترحات”، قائلا إنه “سيناقش تحدید موعد تنفيذ التزامات الجانبين في الجولة الجديدة من المفاوضات”.

وبشأن التهديدات والمواعيد التي حددتها الأطراف الغربية للتوصل الی اتفاق بشأن برنامج إيران النووي، قال “هذه الضغوط طبيعية في أي مفاوضات، والأوروبيون يريدون ممارسة مزيد من الضغط على الجمهورية الإسلامية الایرانیة لانتزاع التنازلات منها داخل غرفة التفاوض”. وأشار الى أن “نهج إيران الاقتصادي في المفاوضات”، قائلاً “نحن ندير البلاد على أساس القدرات المحلية، والعالم ليس مجرد أربع دول أوروبية والولايات المتحدة. ولدينا خطط استراتيجية لإقامة علاقات سياسية واقتصادية مع جميع دول العالم حسب طاقاتهم وامکانیاتهم”.

وأضاف “نعمل على تعزیز العلاقات وزيادة حجم التبادل التجاري مع القوى الكبرى کالصين وروسيا والهند على اساس امكانياتهم الکبیرة، بحيث تضاعف حجم التجارة الإيرانية خلال الأشهر الثلاثة الماضية”.

المصدر: ارنا