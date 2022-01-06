طاجيكستان ترسل 200 جندي إلى كازاخستان للمشاركة في عملية منظمة التعاون الجماعي

أعلنت وزارة الخارجية الطاجكستانية الخميس، أن طاجيكستان مستعدة للمشاركة في عملية منظمة معاهدة التعاون الشامل لمساعدة كازاخستان. وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها “عقب التزامات الحلفاء في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، نعتزم المشاركة في عملية حفظ سلام جماعية لمساعدة كازاخستان من اجل القضاء على التهديد الناشئة في البلاد”.

وتشير الوزارة إلى أن طاجيكستان “تتابع تطورات الأحداث في كازاخستان الشقيقة بخالص التعاطف”. وفي سياق متصل أفاد مصدر في لوكالة “سبوتنيك” إرسال 200 جندي إلى كازاخستان في إطار قوات حفظ السلام، قائلاً إن “جميع الجنود هم جزء من وحدة حفظ السلام التابعة للمنظمة، وقد شاركوا مرارا في مناورات مكافحة الإرهاب التي تقوم بها منظمة معاهدة مكافحة الإرهاب في طاجيكستان وعلى أراضي الدول الأعضاء الأخرى”.

المصدر: سبوتنيك