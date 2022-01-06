الصحة الفلسطينية: 3 وفيات و286 إصابة بفيروس كورونا بالضفة وقطاع غزة وتعافي 295 حالة خلال 24 ساعة الماضية (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2022 - 12:52

الصحة الفلسطينية: 3 وفيات و286 إصابة بفيروس كورونا بالضفة وقطاع غزة وتعافي 295 حالة خلال 24 ساعة الماضية (فلسطين اليوم)

منذ 25 mins 6 January، 2022
أخبار موقع المنار

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