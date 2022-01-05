صدور كتاب “في حضرة الإمام الحسن” عن المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان

في مناسبة عيدي ميلاد السيد المسيح عليه السلام ورأس السنة الميلادية ، وبحضور السفير الايراني في بيروت محمد جلال فيروزنيا، أطلقت المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان بالتعاون مع دار المعارف الحكمية في بيروت كتاب “في حضرة الإمام الحسن” للفقيه والأديب المسيحي الدكتور ميشال كعدي، وهو عملٌ يصدر له بطبعته الأولى .

تضمّن الحفل توقيع الدكتور كعدي لكتابه في مقرّ المستشارية، وذلك بحضور السفير محمد جلال فيروزنيا والمستشار الثقافي الدكتور عباس خامه يار، وعددٍ من الإعلاميين والصحافيين، حيث أعرب كعدي خلال حفل التوقيع، عن اعتزازه بهذا الإصدار مؤكدًا بأن عشقه لشخصية الامام الحسن والإيمان بمسيرته دفعاه لتأليف هذا العمل كما سائر أعماله في أهل البيت, أضاف كعدي ان ما قدمته ايران الى اليوم على صعيد نشر الكتب التي تخلّد ذكر اهل البيت هو أمر مهم على المستوى الانساني ويؤكد أصالة هذه الجمهورية وتبنيها لمبادىء الحق الانساني .

وقال كعدي انا فخور جدا بأنني أكملت هذه السلسلة عن اهل البيت (ع) , وآمل ان يمدّ الله بعمري لأستزيد أكثر من فكر اهل البيت وتعاليمهم التي هي في صلب الارتقاء بالانسان والانسانية .

من جهته , هنّأ السفير الإيراني كعدي بهذا العمل المبارك وتمنّى عليه أن يواصلَ هذا الإبداع الإنساني العظيم. كما أثنى المستشار الثقافي الدكتورعباس خامه يار على باكورة أعمال كعدي في حقّ أهل البيت عليهم السلام، مؤكّدًا أنّ الواجب الإنساني يحتّم علينا دعم هذا النوع من الأعمال الخالدة وهذه الشخصيات الإنسانية العظيمة، التي رفعت شعار الحقّ والخير في بلادها والعالم من خلال أعمالها,اضاف خامه يار ان ميشال كعدي الكاتب والاديب والشاعر والفقيه اللغوي انسانٌ مبدع مُوغل في الانسانية وفي فهم حقيقة الاهداف النبيلة للمجتمع البشري بكل اطيافه ودياناته ومذاهبه وطوائفه.

الكتاب يقدّم دراسةً وافيةً عن سيرة الإمام الثاني الإمام الحسن المجتبى (ع) والأحداث المرتبطة بزمانه، بقلمٍ فيه الكثير من العشق والوفاء لأهل البيت عليهم السلام. وقد وقّع الدكتور كعدي الكتاب وأهداه للحاضرين كما سيكون متوافرًا لدى المستشارية الثقافية ودار المعارف الحكميّة في بيروت.

المصدر: المستشارية الثقافية الإيرانية