الجيش اليمني: مستعدون للرد على أي نشاط معادٍ بحري لقوى العدوان

أكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني اللواء الركن علي الموشكي أن “القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للرد على أي نشاط معاد لقوى العدوان في المسرح البحري للجمهورية اليمنية”.

وقال اللواء الموشكي إن “كل الأنشطة لقوى العدوان تحت الرصد ولنا الحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة ازاءها”، وأضاف “سندافع عن المسرح البحري لليمن بعون الله وبكل ما لدينا من قوة ولدينا القدرة على تنفيذ ما نقوله”، وأوضح أن “اقتياد سفينة الشحن العسكرية المعادية رد عملاني متقدم على الأنشطة المعادية”.

المصدر: موقع انصار الله