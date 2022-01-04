اعلام العدو: قائد سلاح الجو الاسرائيلي يصدر تعليمات بوقف التدريبات في سلاح الجو ويمنع تحليق المروحيات من طراز عتليف “الخفاش” ويأمر بتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2022 - 03:04

اعلام العدو: قائد سلاح الجو الاسرائيلي يصدر تعليمات بوقف التدريبات في سلاح الجو ويمنع تحليق المروحيات من طراز عتليف “الخفاش” ويأمر بتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة (وكالة يونيوز)

منذ 40 mins 4 January، 2022
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