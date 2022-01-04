الجيش اللبناني دهم مستودع ممنوعات في الشويفات واوقف مطلوبا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2022 - 01:34

الجيش اللبناني دهم مستودع ممنوعات في الشويفات واوقف مطلوبا

منذ 2 ساعة 4 January، 2022
الجيش دهم مستودع ممنوعات في الشويفات واوقف مطلوبا
لبنان

اعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه في بيان انه”بتاريخ 3 / 1 / 2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (ج.ش) بعدما دهمت مستودعاً عائداً له في منطقة صحراء الشويفات، حيث ضبطت داخله كمية من المخدرات تعود لكل من (م.ز) و(ع.ز) وهما من تجار المخدرات ومروجيها. هذه الكمية عبارة عن: 1252 ظرفاً من مادة الهيرويين وباز الكوكايين، 298 طبة باز كوكايين، 5 علب بلاستيكية من المواد المذكورة، و28 ظرفاً من مادة حشيشة الكيف، إضافة إلى مبلغ مالي.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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