اتصال هاتفي بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية و أمين عام حركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة للتباحث حول قضية الأسير هشام أبو هواش(وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2022 - 00:00

اتصال هاتفي بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية و أمين عام حركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة للتباحث حول قضية الأسير هشام أبو هواش(وكالة يونيوز)

منذ 10 mins 3 January، 2022
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