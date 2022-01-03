رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام: هذه العملية الموفقة وغير المسبوقة تأتي في إطار التصدي للعدوان والحصار – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2022 - 12:34

رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام: هذه العملية الموفقة وغير المسبوقة تأتي في إطار التصدي للعدوان والحصار

منذ 1 ساعة 3 January، 2022
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