تحرير 21 تلميذا خطفوا ليلة رأس السنة في نيجيريا

حررت الشرطة في ولاية زامفارا، شمال غرب نيجيريا، 21 تلميذا خطفهم مسلحون الجمعة، وفق ما ذكر متحدث باسمها مساء السبت.

وقال زامفارا محمد شيهو، المتحدث باسم الشرطة، في بيان إن “عناصر الشرطة تمكنوا من إنقاذ 21 ولدا مخطوفا” بعد تبادل إطلاق النار مع الخاطفين، مضيفا أن “قطاع الطرق” أغلقوا الجمعة، ليلة رأس السنة، طريقا سريعة وخطفوا “عددا غير محدد” من المسافرين بينهم تلاميذ.

وعند قرابة الساعة “22:00 ت غ” ، لبى فريق مكون من الشرطة والجنود “نداء استغاثة” أطلقه سكان قرية كوشيري، الواقعة قرب طريق سريعة رئيسية. وأبلغ هؤلاء أن قطاع الطرق نصبوا حاجزا على الطريق وخطفوا ركاب خمس حافلات بينها الحافلة التي تقل التلاميذ. وكان هؤلاء متوجهين برفقة معلمهم لحضور ندوة إسلامية غير رسمية في ولاية كاتسينا المجاورة.

وأضاف بيان الشرطة أن المسلحين خطفوا ركابا آخرين بينهم المعلم وسائق الحافلة. ودعا شيهو السكان المحليين إلى عدم السفر ليلا، مع ازدياد الحواجز وعمليات الخطف.

المصدر: وكالات