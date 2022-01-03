5 شهداء و20 جريحاً جراء اعتداء إرهابيي تنظيم داعش على حافلة نقل عسكرية في البادية السورية

استشهد 5 جنود سوريين وأصيب 20 آخرون جراء اعتداء إرهابيي لتنظيم داعش على حافلة نقل عسكرية في البادية السورية.

وأفاد مصدر عسكري سوري، اليوم الاثنين، أنه حوالي الساعة 19.00 من يوم 2-1-2022 تعرضت حافلة نقل عسكرية لهجوم إرهابي صاروخي في المنطقة 50 كم شرقي المحطة الثالثة في البادية السورية من قبل مجموعة من تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح المصدر أنه “تلا الهجوم رشقات من مدفع عيار 23 ملم، ما أدى إلى استشهاد خمسة عسكريين وإصابة عشرين آخرين بجروح”.

وتتكرر هذه الاعتداءات على حافلات النقل على طريق دير الزور تدمر من قبل مجموعات إرهابية تنطلق من منطقة سيطرة قوات الاحتلال الأمريكي بمنطقة التنف والتي توفر الحماية والدعم لتلك التنظيمات الإرهابية.

وتحدثت عدة تقارير إعلامية متطابقة على مدى الأشهر الماضية عن قيام قوات الاحتلال الأمريكي بنقل المئات من إرهابيي تنظيم “داعش” من العراق تارة ومن السجون التي تسيطر عليها مع ميليشيا “قسد” في الحسكة تارة أخرى إلى منطقة التنف لإعادة تدريبهم وتسليحهم تمهيداً لمهاجمة عناصر الجيش العربي السوري والمرافق الحيوية والتجمعات السكانية في البادية السورية.

المصدر: سانا