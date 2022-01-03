هنية: لدينا 4 أسرى وسنجبر الاحتلال على صفقة تبادل

كشف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية أن لدى المقاومة الفلسطينية 4 أسرى صهاينة، متعهدا بإجبار الاحتلال على صفقة تبادل أسرى، ومهددا في الوقت نفسه بأسر المزيد من جنود الاحتلال.

وأكد هنية في مقابلة تلفزيونية أن الإفراج عن الأسرى على سلم أولويات الحركة، وفي مقدمتهم الأسرى الستة الذين سبق أن فروا من سجن جلبوع، قبل أن يعيد الاحتلال أسرهم.

وحذر هنية الكيان الإسرائيلي من أنه إذا لم يقتنع بما تملكه المقاومة من أسرى -وعددهم 4 جنود في الوقت الحالي- فإن حماس ستعمل عبر أذرعها على زيادة الغلة من جنود الاحتلال.

كما تحدث رئيس المكتب السياسي لحماس عن معركة “سيف القدس” بوصفها “بروفة لتحرير الأراضي الفلسطينية من الاحتلال”، مضيفا أنها “أصابت الكيان الصهيوني بشلل تام، حيث وصلت صواريخ المقاومة إلى كل جغرافيا الأراضي المحتلة بما فيها تل أبيب التي تمثل قلبه الاقتصادي والحيوي، وأفشلت القبة الحديدة التي تغنت بها إسرائيل طويلا”.

وعن علاقة حركة حماس بإيران، قال رئيس المكتب السياسي للحركة إنها تأتي في إطار الدعم الذي توجهه إيران للمقاومة، مؤكدا أن المقاومة تهدف لتحرير فلسطين ولا تخوض حربا بالوكالة أو تنفذ أجندة أي طرف آخر.

وعن أسباب الدعم الإيراني للمقاومة، قال هنية إن إيران تنظر للقضية الفلسطينية من عدة جوانب، الأول البعد الإسلامي، وقد موّلت خطة الدفاع الشاملة بمبلغ 70 مليون دولار، أسهمت في تطوير منظومة الصواريخ والدفاع لدى المقاومة. والثاني هو العداء المشترك مع “الكيان الصهيوني”، والثالث هو البعد السياسي.

ونفى رئيس المكتب السياسي لحماس وجود انقسامات أو تيارات داخل الحركة، موضحا التزام جميع المستويات القيادية بالقرارات التي يجري اتخاذها عبر المؤسسات السياسية في الحركة.

وحول تطور صواريخ المقاومة، أكد هنية أن بداية هذا المشروع كانت عبارة عن طرق بدائية منذ عام 2001، واستمر العمل على تطوير هذه الصواريخ حتى استطاعت الوصول إلى عمق الأراضي المحتلة بعد أن كانت 3 كيلومترات فقط. وأضاف أن الحرب التي شنت على قطاع غزة عام 2009 غيّرت المعادلة، حيث بدأت المقاومة العمل على امتلاك سلاح الردع متمثلا في الصواريخ طويلة المدى، والسلاح الإستراتيجي مثل الأنفاق الهجومية والدفاعية، وسلاح مواجهات الدبابات والعربات العسكرية الإسرائيلية التي تتوغل داخل قطاع غزة.

المصدر: وكالة شهاب