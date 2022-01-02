اطعمة تكبح الشهية وتساعد في خسارة الوزن

على عكس ما هو معروف، فإن هناك فارقاً بين الشهية والجوع، فالشهية هي الرغبة في تناول الطعام، أما الجوع فهو الحاجة العضوية لتناول الطعام، وزيادة الشهية عادةً ما تؤدي إلى المبالغة في تناول الأطعمة المتنوعة من دون حساب، ما يعرّض النظام الغذائي للانهيار، ويمنع المحافظة على الوزن المثالي.

وحدّد خبراء في دراسة جديدة مجموعة متنوعة من الأطعمة المفيدة التي لديها قدرة سحرية على كبح الشهية، وزيادة الشعور بالامتلاء، إضافة إلى احتوائها على عناصر غذائية مفيدة للجسم. هي:

– التفاح: غني بالألياف، لذا فهو يملأ المعدة ويعطي الشعور بالشبع لمدة طويلة. فتفاحة واحدة يمكن أن تقضي على الشعور بالجوع، كما أن لها مفعولاً قوياً في زيادة عملية الحرق في الجسم وإمداده بالطاقة اللازمة لممارسة النشاطات اليومية.

– اللبن الزبادي: غني بالبروتينات والكالسيوم، فإما أن يتم تناوله مع الفواكه أو إلى جانب الوجبات، لأنه يملأ المعدة ويحافظ على الشعور بالشبع لمدة طويلة.

– الشوفان: هو من الأطعمة المذهلة التي تضمن الشبع لمدة طويلة. فوجبة من الشوفان تزيد من هورمون يدعى “كوليستوكينين” ويكبح الشهية بشكل فعّال.

– الأفوكادو: غني بالألياف والأحماض الدهنية التي لها الأثر السريع في كبح الشهية.

– الخضار الورقية الخضراء: وهي من أفضل الأطعمة المسؤولة عن كبح الشهية والقضاء على الجوع.

– البيض: غني بالبروتين ويمدّ الجسم بالطاقة، وهو من الأطعمة التي تكبح الشهية بشكل كبير، ويعطي إحساساً بالشبع لمدة طويلة.

– اللوز: يمنح الإحساس بالشبع، فحفنة صغيرة من اللوز كفيلة بالقضاء على الشعور بالجوع.

– بذور الكتان: غنية بالألياف والبروتينات التي تكبح الشهية، فيمكن إضافتها الى الوجبات، خصوصاً أطباق السلطة لتقضي على الجوع لمدة طويلة.

المصدر: مواقع اخبارية