الشيخ شعبان استقبل وفدا من حماس: لوحدة الشعب الفلسطيني خلف المقاومة

استقبل الأمين العام لحركة التوحيد الإسلامي الشيخ بلال سعيد شعبان في طرابلس السبت وفدا من حركة حماس، حيث جرى البحث في الاوضاع العامة.

وقال الشيخ شعبان إن “الفلسطيني بمقاومته الخلاقة، استطاع وعلى مدى عقود، أن يهدم بنيان دولة العدو ويهدد وجوده، ليبدأ العد التنازلي لزوال إسرائيل من الوجود بشكل نهائي”.

وشدد الشيخ شعبان على “وحدة الشعب الفلسطيني بمختلف فصائله وراء المقاومة”، وتابع “لذلك يجب معالجة ذيول جريمة مخيم البرج الشمالي وتسليم القتلة للقضاء”، وحيا “قيادة حركة حماس والحكمة التي اتصفت بها من خلال عدم الانجرار إلى فتنة سعى إليها من يريد أن يزرع الشقاق بين الإخوة في المخيمات بسفك دماء شريفة وقتل أبرياء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام