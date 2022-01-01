قاسم هاشم: لمعالجة أسباب جمود المؤسسات لتأخذ دورها بالتخفيف من معاناة الناس

أمل عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أن “تحمل الايام المقبلة بعض الانفراجات لتعطي اللبنانيين تفاؤلا بإمكانية التخفيف من معاناتهم الحياتية والمعيشية، التي طغت مع نهاية العام المنصرم”.

وشدد هاشم السبت على “ضرورة الانتباه الى خطورة ما يصيب الناس وعدم توافر القدرة لديهم لتأمين متطلباتهم من غذاء ودواء واستشفاء، حيث لم يعد بقدرة أغلبية اللبنانيين دخول المستشفيات، وذلك بسبب ارتفاع الفروقات وفقدان بعض العلاجات”.

ودعا هاشم “ليقظة ما تبقى من ضمير عند بعض المعطلين بذرائع واهية وعدم استجابتهم لمتطلبات الدستور والقانون لمعالجة أسباب جمود حركة المؤسسات لتأخذ دورها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام