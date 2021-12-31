الطقس في لبنان السبت.. غائم جزئيا مع انخفاض بالحرارة وأمطار متفرقة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني في لبنان أن يكون الطقس غدا السبت غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، كما تنشط الرياح أحيانا، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة بخاصة جنوب البلاد وفي المناطق الداخلية مع ثلوج على ارتفاع الـ1600 متر وما فوق.

– الحالة العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا بمنخفض جوي متمركز حاليا شمال غرب مصر مما يؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحيانا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحيث تكون الامطار خفيفة ومتفرقة وموزعة أكثر على المناطق الداخلية والجنوبية نتيجة تموضع المنخفض الجوي ومروره فوق مصر. (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الأول ما بين 13 و21 درجة مئوية).

– الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، تنشط الرياح خاصة في الجنوب مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء، تبدأ درجات الحرارة بالإنخفاض التدريجي اعتبارا من بعد الظهر، وتتكاثف الغيوم وتتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية نتيجة انحراف المنخفض الجوي وتعمقه نحو مصر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق خلال الليل.

السبت: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح أحيانا، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة خاصة جنوب البلاد وفي المناطق الداخلية مع ثلوج على ارتفاع الـ1600 متر وما فوق.

الأحد: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ومع انفراجات واسعة خلال النهار تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا اعتبارا من المساء مع حدوث برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق.

الإثنين: غائم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا خلال الفترة الصباحية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق، تنحسر الأمطار اعتبارا من قبل الظهر مع حدوث انفراجات واسعة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 9 إلى 29 درجة، فوق الجبال من 7 إلى 16 درجة، في الداخل من 6 إلى 16 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، ناشطة خاصة في الجنوب، سرعتها بين 20 و 45 كلم/س .

– الانقشاع: متوسط على الساحل، سيىء أحيانا على الجبال بسبب الضباب اعتبارا من المساء.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و75 %

– حال البحر: مائج.

-حرارة سطح الماء: 20°م.

– الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام