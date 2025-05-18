لقاء بعنوان “أثر التربية الموسيقية المدرسية على مفهوم الذات” في مركز أطوار

نظّم مركز أطوار للموسيقى في بيروت لقاء تحت عنوان “أثر التربية الموسيقية المدرسية على مفهوم الذات”، ضمن سلسلة لقاءات المركز الشهرية، قدم فيه الباحث التربوي الأستاذ أحمد منصور عرضًا لخلاصة رسالة الماستر في الإدارة التربوية حول هذا الموضوع. حضر اللقاء جمع من المهتمين والأساتذة في مجال التربية الموسيقية.

بدأ اللقاء بتقديم الدكتور أحمد همداني خلاصة للموضوع ولضيف الندوة الأستاذ أحمد منصور. ثم استعرض الباحث أمام الحاضرين عير مقدمة عن تأثير مسار حياته العامة منذ الصغر متأثرًا بالبيئة المنزلية والمجتمعية حتى وصوله لمرحلة دراسة الماستر واختياره موضوع البحث. تلا هذه المقدمة استعراضا لخطوات البحث ونتائجه التي كانت ثانوية السفير الغازية عينة للدراسة التي تعتمد منهج أطوار “أعزف اليوم” للتدريس، حيث خلصت الدراسة إلى مدى التأثير الإيجابي للمنهج على فهم مفهوم الذات لدى طلاب المدرسة، وبتوصية إجراء الدراسة على مدارس أخرى واعتماد تدريس التربية الموسيقية كمادة ضمن مواد التدريس.

اختتم اللقاء بتوزيع كتاب منهج أطوار على الحاضرين ودرعًا تذكارية للضيف الأستاذ أحمد منصور قدمها به مدير المركز الدكتور أحمد همداني.

المصدر: موقع المنار