لليوم 137 على التوالي.. الأسير أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام بسجون العدو الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2021 - 09:36

لليوم 137 على التوالي.. الأسير أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام بسجون العدو الاسرائيلي

منذ 11 mins 31 December، 2021
الاسير ابو هواش
عربي وإقليمي - فلسطين

يواصل الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش الجمعة إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 137 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري التعسفي في سجون العدو الاسرائيلي.

وكان قد حذر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة الخميس أنه “إذا استشهد الأسير أبو هواش سنعتبر ذلك عملية اغتيال قام بها العدو مع سبق الاصرار”، وهدد أن “الجهاد الاسلامي ستتعامل مع الأمر وفقا لمقتضيات التزامنا بالرد على أي عملية اغتيال”.

يُشار إلى أن الأسير أبو هواش يعاني من وضع صحي خطير جدا بينما يواصل إضرابه عن الطعام في سجون العدو الإسرائيلي.

المصدر: فلسطين اليوم

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