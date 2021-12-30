صاروخ “سیمرغ” الايراني ینقل ثلاث حمولات بحثية الى الفضاء بنجاح – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2021 - 13:10

صاروخ “سیمرغ” الايراني ینقل ثلاث حمولات بحثية الى الفضاء بنجاح

منذ 2 ساعة 30 December، 2021
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

اعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة لشؤون الفضاء، ان البلاد وبعد حصولها على القدرات الفضائية المحلية وامتلاك التقنيات الكفيلة باطلاق أقمار صناعية صغيرة بواسطة صاروخي “سفير” و”قاصد”، ركزنا على صناعة صواريخ اقوى لحمل اقمارنا الصناعية .

واوضح المهندس احمد حسيني، في تصريح له اليوم الخميس، انه وفي هذا الإطلاق ، تم تنفيذ أداء مكونات القاعدة الفضائية وأداء مراحل القمر الصناعي بشكل صحيح ، وأخيرا تم تحقيق الأهداف البحثية المنشودة من هذا الإطلاق.

وتابع قائلا : في هذه المهمة البحثية الفضائية ، ولأول مرة ، تم إطلاق 3 شحنات بحثية وتنفيذها في وقت واحد على ارتفاع 470 كيلومترا وبسرعة 7350 مترا في الثانية.

المصدر: وكالة تسنيم

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