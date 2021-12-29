ندوة في تونس في ذكرى استشهاد القائدين سليماني والمهندس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 29 2021 - 22:18

ندوة في تونس في ذكرى استشهاد القائدين سليماني والمهندس

منذ 55 mins 29 December، 2021
ندوة تونس
تقارير مصورة - تونس - عربي وإقليمي

نظمت مجموعة من الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني فى تونس ندوة بمناسبة مرور الذكرى الثانية لاستشهاد القائدين الحاج قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس.

هي ذكرى إستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس .. هنا في تونس يحضر الرجلان في قلوب المشاركين في ندوة حملت عنوان “القادة الشهداء ومقاومة العدوان الصهيوني والإرهابي والأمريكي”.

إستشهاد القائدين سليماني والمهندس هو تاريخ يجمع الأمة ويوحدها ويحفظها في ذاكرة الاجيال المسلمة، فبدمائهما تحررت شعوب ووصلت الرسائل الى العدو بأن الشعوب قادرة على التحرر من قوى الهيمنة والإمبريالية.. وأن البوصلة ستظل دائما فلسطين.

‌هنا وفي قلوب التونسيين ذكرى الشهيدين الكبيرين حية لا تموت باقية في نبض الشارع وفي وجدان الملايين.

المصدر: المنار

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة