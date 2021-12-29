ندوة في تونس في ذكرى استشهاد القائدين سليماني والمهندس

نظمت مجموعة من الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني فى تونس ندوة بمناسبة مرور الذكرى الثانية لاستشهاد القائدين الحاج قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس.

هي ذكرى إستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس .. هنا في تونس يحضر الرجلان في قلوب المشاركين في ندوة حملت عنوان “القادة الشهداء ومقاومة العدوان الصهيوني والإرهابي والأمريكي”.

إستشهاد القائدين سليماني والمهندس هو تاريخ يجمع الأمة ويوحدها ويحفظها في ذاكرة الاجيال المسلمة، فبدمائهما تحررت شعوب ووصلت الرسائل الى العدو بأن الشعوب قادرة على التحرر من قوى الهيمنة والإمبريالية.. وأن البوصلة ستظل دائما فلسطين.

‌هنا وفي قلوب التونسيين ذكرى الشهيدين الكبيرين حية لا تموت باقية في نبض الشارع وفي وجدان الملايين.

المصدر: المنار