برنامج احياء لجان العمل في المخيمات ولجنة دعم المقاومة في فلسطين ذكرى الشهيد القائد سليماني

برنامج احياء الذكرى الثانية لشهيد القدس الحاج قاسم سليماني ..لجان العمل في المخيمات و لجنة دعم المقاومة في فلسطين

1- الأحد 2/1/2022 لجان العمل في المخيمات : مهرجان الشهيد قاسم سليماني الرياضي في بلدة القليلة – صور.

مجمع الساحل الرياضي، بلدة القليلة، يبدأ الساعة التاسعة والنصف صباحاً.

2- الثلاثاء 4/1/2022 لجان العمل في المخيمات : أمسية شعرية في المركز الصحي الاجتماعي التابع لبلدية الغبيري الساعة 3.30 بعد الظهر.

3- الاربعاء 5/1/2022 لجنة دعم المقاومة في فلسطين ولجان العمل في المخيمات: اليوم الصحي المجاني في جميع مخيمات لبنان, اختصاص صحة عامة وأطفال. يبدأ من الساعة ٩ صباحا لغاية الساعة ٢ بعد الظهر.

4- الاربعاء 5/1/2022 لجان العمل في المخيمات ومركز باحث للدراسات الفلسطينية : لقاء سياسي خاص بذكرى الشهيد. يبث مباشر عبر صفحة مركز باحث على الفايس بوك /bahethcenter . الساعة 2.30 بعد الظهر.

5- الخميس 6/1/2022 لجنة دعم المقاومة في فلسطين ولجان العمل في المخيمات: مسيرة كشفية تنطلق من امام كافيه 77 (الفانتزي سابقاً) طريق المطار في بيروت، باتجاه ساحة الشهيد سليماني، الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، يليها وضع اكليل على نصب الشهيد ثم كلمات سياسية بالمناسبة. .

6- الجمعة 7/1/2022 لجنة دعم المقاومة في فلسطين ولجان العمل في المخيمات: احتفال جماهيري في تجمع الشبريحا في منطقة صور، حسينية الامام الكاظم عليه السلام، الساعة 2.30 بعد الظهر. يلقى فيه كلمات سياسية حول المناسبة.

7- دورة رياضية باسم الشهيد سليماني تقيمها لجان العمل في المخيمات ولجنتها الرياضية الفلسطينية في مخيمات لبنان خلال اسبوع الشهيد.

8- الاربعاء 12/1/2022 لجان العمل في المخيمات وتلفزيون الصراط يقيمان حلقة شعرية (مع القوافي) الساعة الثامنة مساءا خاصة بذكرى الشهيد.

المصدر: بريد الموقع