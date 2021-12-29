فتح تحقيق في تونس حول ظروف وفاة الرئيس الراحل السبسي بعد ادعاءات بأنه قتل

قرر القضاء التونسي، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق حول ملابسات وفاة الرئيس البلاد السابق، الباجي قائد السبسي، في أعقاب تقارير إعلامية تحدثت عن وفاته مقتولا.

ونقلت وكالة أنباء تونس عن الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني، قوله “إن وزيرة العدل ليلى جفال تقدمت أمس الاثنين إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس، وطبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، بطلب لفتح بحث تحقيقي بخصوص وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي توفي يوم 25 تموز/يوليو 2019 بالمستشفى العسكري بالعاصمة”.

وقال الطرخاني في تصريح لوكالة أنباء تونس “إن الوكيل العام لدى تلك المحكمة أذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث حول ظروف وملابسات تلك الوفاة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية”.

وكان قيادي سابق بحركة النهضة التونسية يدعى محمد الهنتاتي تحدث مؤخرا خلال برنامج تلفزيوني على قناة خاصة حول وفاة الرئيس التونسي السابق وملابساته وادعى أن السبسي “مات مقتولا”.

يذكر أن السبسي انتخب رئيسا لتونس في 2014 خلفا للمنصف المرزوقي، وتوفي عام 2019 عن عمر ناهز 92 عاما في المستشفى العسكري في العاصمة التونسية بعد تعرّضه “لوعكة صحيّة” وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية وقتها.

المصدر: سبوتنيك