الاحزاب العربية دانت “القرارات الاستيطانية” في الجولان: خطوات خطيرة وستواجه بالمقاومة

دانت الامانة العامة للمؤتمر العام للاحزاب العربية، “ممارسات الكيان الصهيوني الغاصب وعقد اجتماع للمجلس الوزاري المصغر على أرض الجولان السوري المحتل ، واتخاذ قرار بالمباشرة بتشييد مشاريع استيطانية”.

ورأى الامين العام للمؤتمر العام للاحزاب العربية قاسم صالح، في بيان، ان “هذه القرارات الخطيرة هي “انتهاك مباشر لحقوق شعبنا العربي السوري وللقانون الدولي وحقوق الانسان على حد سواء، إضافة الى احتلاله للأراضي الفلسطينية وانتهاك حقوق شعب فلسطين التاريخية”.

وأشار الى “اننا نقف باهتمام بالغ امام خطورة الخطوات الصهيونية الاخيرة، التي اعلنت جملة من الاجراءات غير القانونية وغير الإنسانية على أرض الجولان المحتل في استمرار هذا العدو في مشاريع الاستيطان”.

ولفت الى ان “انتهاك حقوق الشعب السوري وفرض الامر الواقع على ارض الجولان وصولاً الى احداث تغيير ديمغرافي، قاومه اهلنا في الجولان ولا يزال يقاومه “. وأكد ان “كل هذه الاجراءات الصهيونية باطلة ولاغية، وليس لها اي معنى في قاموس الشعب العربي السوري الأبي، وسيعلم هذا الكيان الغاصب مدى قدرة هذا الشعب للدفاع عن ارضه وحقوقه”.

وأضاف :”ما يؤكد هذه القدرة الاستثنائية هو تصديه لأعتى الحروب واشرسها وتحقيقه الانتصارات على طريق التحرير الكامل”.

ودعا “المجتمع الدولي والقوى الحية والاتحادات والاحزاب العربية، الى ادانة هذه الاجراءات الخطيرة واصدار المواقف وتنظيم التحركات التي تؤكد دعمها لنضال الشعب السوري عامة واهلنا في الجولان خاصة في نضالهم لتحرير ارضهم من رجس الاحتلال الصهيوني الغاشم، والاحتلالات الاجنبية”.

وختم صالح بالاعلان ان “عنوان دورة الامانة العامة للمؤتمر القادمة سيكون” “الجولان ارض سوريا تنادي بالحرية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام