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December 28 2021 - 01:36

مقتل 15 مدنيا منذ الخميس في أعمال عنف في الكونغو الديمقراطية

منذ 57 mins 28 December، 2021
القوات المسلحة الكونغولية
أخبار دولية - الكونغو

قتل 15 مدنيا منذ الخميس في هجمات شنتها مجموعات مسلحة في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما قتل 38 من المسلحين في مواجهة مع الجيش.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المسؤول المحلي جانفييه موسوكي كينيونغو قوله إن “3 مدنيين قتلوا السبت في هجوم شنته القوات الديمقراطية المتحالفة على نجياباندا”، في إقليم إيتوري.

وأضاف أن “متمردي القوات الديمقراطية المتحالفة يجوبون المنطقة، فيما دفنّا الخميس 9 أشخاص قتلهم المتمردون”.

وفي منطقة أخرى، قال المتحدث باسم الجيش جيل نغونغو إن “الجنود الكونغوليين قتلوا 7 عناصر من القوات الديمقراطية المتحالفة وأسروا آخر في هجوم مضاد على طريق فرعي، على بعد حوالي 90 كيلومترا جنوب بونيا”، عاصمة إقليم إيتوري.

وأضاف أن الجيش نفذ “عمليات بالمروحيات” في معقل جماعة “تعاونية تنمية الكونغو” (كوديكو) في إقليم دجوغو شمال البلاد، مشيرا إلى أنه تم “تحييد 31 عنصرا من الجماعة وجرح آخرين”.

وأكد مسؤول آخر للوكالة “مقتل 3 أشخاص في عملية سطو استهدفت وكالة تحويل أموال متنقلة، نفذها قطاع طرق مسلحون في بلدة بونيا الجمعة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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