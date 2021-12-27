العدو الاسرائيلي أغلق كافة الطرق المؤدية إلى قرية برقة بالضفة المحتلة

أغلقت قوات العدو الإسرائيلي الإثنين كافة الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى قرية برقة شمال نابلس بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال أغلقت الشوارع الرئيسية لقرية برقة، وكذلك الطرق الفرعية المؤدية لها من قرى سبسطية وبيت امرين”.

وقالت المصادر إن “جرافة ترافقها عدد من دوريات الاحتلال، أغلقت مدخل منطقة المسعودية التاريخية بالسواتر الترابية والتي تضم معالم لسكة الحجاز إبان العهد العثماني، والتي تقع بمحاذاة طريق جنين نابلس”، وتابعت “كما تم العثور على لافتات نشرها مستوطنون تؤكد مطامعهم بالاستيلاء على أراضي برقة”.

وأضافت المصادر “ما اغلقت قوات الاحتلال، الطريق الواصلة بين حوارة جنوب نابلس ومدينة قلقيلية، أمام المواطنين لعدة ساعات”، وتابعت أن “قوات الاحتلال كانت قد أغلقت الطريق من مفرق حوارة جنوب نابلس حتى مفرق بلدة جيت غربا، وذلك بهدف تأمين مسيرة للمستوطنين في المنطقة”.

المصدر: فلسطين اليوم