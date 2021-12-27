وفد حزب الله جال على فاعليات في صيدا وجزين مهنئا بالميلاد

جال وفد من حزب الله برئاسة مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر، على الفاعليات الرسمية والسياسية والدينية والاجتماعية المسيحية في منطقتي صيدا وجزين، مهنئا بعيد الميلاد.

وشملت الجولة النائب إبراهيم عازار في جزين، النائب ميشال موسى وقائمقام قضاء مرجعيون وسام الحايك في مغدوشة، راعي أبرشية صيدا للموارنة المطران مارون العمار، راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران ايلي حداد في مركز المطرانية في صيدا، الرئيس السابق للحزب السوري القومي الاجتماعي الناشف، عضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المهندس مارون سيقلي في المية ومية، عائلة النائب السابق الراحل جورج نجم في عين المير ورئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم في بيصور.

واختتمت الجولة بزيارة النائب سليم خوري ووالده النائب السابق انطوان خوري، في بلدة المحاربية.

وأكد الوفد في بيان، “أهمية التواصل بين كافة الأديان والطوائف خصوصا في ظل الظروف التي يمر بها لبنان والمنطقة”، مؤكدا على “نعمة التنوع التي يمتاز بها لبنان وضرورة الحفاظ عليها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام