الصحة الفلسطينية: ارتفاع أعداد الإصابات بـ”اميكرون” في الضفة المحتلة الى 35

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة الاثنين عن ارتفاع أعداد الإصابات في الضفة المحتلة لـ35 بمتحور “اوميكرون”.

وقال الشخرة إن “10 حالات من المصابين بأميكرون من المخالطين من القادمين من الخارج”، وأعرب عن خشيته من “الدخول بموجة جديدة وخاصة ان الوضع مقلق وخطير”، ولفت الى ان “عدد المدخلين للمشافي 103 حالات ويمكن وصفه انه ليس كبير”، مشيرا الى “ارتفاع أعداد الوفيات”.

وبشأن الحالة التي تم اكتشافها في قطاع غزة، أوضح الشخرة ان “وزارة الصحة بغزة أرسلت 100 عينة لمختبرات رام الله من القادمين من الخارج ، حيث تم اكتشاف حالة واحدة”.

المصدر: فلسطين اليوم