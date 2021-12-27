الصحة الفلسطينية: ارتفاع أعداد الإصابات بـ”اميكرون” في الضفة المحتلة الى 35 – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 27 2021 - 16:00

الصحة الفلسطينية: ارتفاع أعداد الإصابات بـ”اميكرون” في الضفة المحتلة الى 35

منذ 2 ساعة 27 December، 2021
العلم الفلسطيني
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة الاثنين عن ارتفاع أعداد الإصابات في الضفة المحتلة لـ35 بمتحور “اوميكرون”.

وقال الشخرة إن “10 حالات من المصابين بأميكرون من المخالطين من القادمين من الخارج”، وأعرب عن خشيته من “الدخول بموجة جديدة وخاصة ان الوضع مقلق وخطير”، ولفت الى ان “عدد المدخلين للمشافي 103 حالات ويمكن وصفه انه ليس كبير”، مشيرا الى “ارتفاع أعداد الوفيات”.

وبشأن الحالة التي تم اكتشافها في قطاع غزة، أوضح الشخرة ان “وزارة الصحة بغزة أرسلت 100 عينة لمختبرات رام الله من القادمين من الخارج ، حيث تم اكتشاف حالة واحدة”.

المصدر: فلسطين اليوم

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة