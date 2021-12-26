مظاهرات في السودان ضد حكم العسكر

الخرطوم.. إجراءات أمنية غير مسبوقة تزامنا مع مظاهرات تدعو لإسقاط الحكومة

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم الأربعاء، إجراءت أمنية غير مسبوقة حيث تم إغلاق مركز المدينة، وانتشرت قوات أمنية بالقرب من القيادة والقصر الجمهوري ومجلس الوزراء والوزارات. وأفاد موقع “روسيا اليوم” أن وحدات من الجيش انتشرت بكثافة وأغقلت جميع الجسور الرابطة بين الخرطوم وبحري وأم درمان في الاتجاه المؤدي للخرطوم. وتتزامن هذه ...