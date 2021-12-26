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December 26 2021 - 21:38

مظاهرات في السودان ضد حكم العسكر

منذ 2 ساعة 26 December، 2021
السودان - تقارير مصورة - عربي وإقليمي

الألاف يتظاهرون في السودان ضد حكم العسكر،والقوى الامنية تطلق الغاز المسيل للدموع لفريقهم.

المصدر: قناة المنار

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