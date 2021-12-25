اليونان: ارتفاع عدد ضحايا المهاجرين الغارقين بالقرب من جزيرة باروس إلى 13 – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2021 - 11:24

اليونان: ارتفاع عدد ضحايا المهاجرين الغارقين بالقرب من جزيرة باروس إلى 13

منذ 2 ساعة 25 December، 2021
الهجرة عبر البحر
أخبار دولية - اليونان

ارتفع عدد المهاجرين الذين لقوا مصرعهم بالقرب من جزيرة باروس اليونانية إلى 13، فيما تم إنقاذ 63 شخصا، بحسب ما افادت مصادر محلية.

وقالت المصادر “13 غريقا على الأقل وإنقاذ 63 شخصا، هذه هي المعلومات الأخيرة حول حادث جديد وقع مساء أمس الجمعة بالقرب من جزيرة باروس، عندما جرى لأسباب غامضة انقلاب وغرق مركب شراعي كان يقل 80 شخصا”.

وقد أفادت الأنباء الجمعة بإنقاذ 57 مهاجرا والعثور على قتيلين في هذا الحادث.

وأصبحت هذه الكارثة الثالثة خلال الساعات الـ24 الأخيرة عندما اضطرت السلطات اليونانية لإنقاذ المهاجرين.

المصدر: روسيا اليوم

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