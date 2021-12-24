الشيخ دعموش: أميركا لا تزال تعرقل الحلول في لبنان

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش ‏في خطبة الجمعة أن “المقاومة في لبنان ماضية في طريقها ومتمسّكة ‏بخياراتها ومواقفها، ولن تتخلّى عن مسؤولياتها الوطنية مهما اشتدت ‏الحملات والضغوط ضدها، وأولويّتها في هذه المرحلة فكّ الخناق عن ‏لبنان وخدمة الناس، والتخفيف من مشكلاتهم”. ‏

ولفت سماحته الى أن إعلان وزير الطاقة المصرية قبل يوميْن عن عدم حصول ‏القاهرة على موافقة أميركية حتى الآن لإيصال الغازِ والكهرباء الى لبنان، ‏يدحض كل استعراضات السفيرة الامريكية وتبجحاتها بمساعدة لبنان، ‏ويعني أيضًا ان أميركا لا تزال تعرقل الحلول في لبنان، وتعمل على ‏تعميق الأزمات، وزيادة معاناة اللبنانيين، واستثمار ذلك سياسيا ‏وانتخابيا”. ‏

ورأى الشيخ دعموش أن “ما يروّج له البعض من أن حزب الله لا يريد ‏الانتخابات النيابية في موعدها هو محض كذب وافتراء، ويأتي في ‏سياق حملات التضليل، وإيهام الرأي العام بأن حزب الله خائف من ‏الانتخابات بسبب تغير المزاج الشعبي، وهذه تخيلات وأوهام ليست ‏موجودة سوى في عقول من يروج لها”. ‏

وشدّد على أن “حزب الله حريص على إجراء الانتخابات النيابية في ‏موعدها، ويرى أن تأجيلها ليس لمصلحة اللبنانيين بل يشكل ضررا ‏عليهم، لأن اجراءها في موعدها يساهم في الحفاظ على ‏الاستقرار الداخلي، ويساعد على حلّ الخلافات داخل المؤسسات ‏الدستورية، وعدم اجرائها يعني عدم وجود مؤسسات دستورية ‏والدخول في الفوضى، وحزب الله يرفض بشكل قاطع أن يغرق لبنان في ‏الفوضى”.

المصدر: بريد الموقع