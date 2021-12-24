الشيخ دعموش: أميركا لا تزال تعرقل الحلول في لبنان

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة أن “المقاومة في لبنان ماضية في طريقها ومتمسّكة بخياراتها ومواقفها، ولن تتخلّى عن مسؤولياتها الوطنية مهما اشتدت الحملات والضغوط ضدها، وأولويّتها في هذه المرحلة فكّ الخناق عن لبنان وخدمة الناس، والتخفيف من مشكلاتهم”.
ولفت سماحته الى أن إعلان وزير الطاقة المصرية قبل يوميْن عن عدم حصول القاهرة على موافقة أميركية حتى الآن لإيصال الغازِ والكهرباء الى لبنان، يدحض كل استعراضات السفيرة الامريكية وتبجحاتها بمساعدة لبنان، ويعني أيضًا ان أميركا لا تزال تعرقل الحلول في لبنان، وتعمل على تعميق الأزمات، وزيادة معاناة اللبنانيين، واستثمار ذلك سياسيا وانتخابيا”.
ورأى الشيخ دعموش أن “ما يروّج له البعض من أن حزب الله لا يريد الانتخابات النيابية في موعدها هو محض كذب وافتراء، ويأتي في سياق حملات التضليل، وإيهام الرأي العام بأن حزب الله خائف من الانتخابات بسبب تغير المزاج الشعبي، وهذه تخيلات وأوهام ليست موجودة سوى في عقول من يروج لها”.
وشدّد على أن “حزب الله حريص على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ويرى أن تأجيلها ليس لمصلحة اللبنانيين بل يشكل ضررا عليهم، لأن اجراءها في موعدها يساهم في الحفاظ على الاستقرار الداخلي، ويساعد على حلّ الخلافات داخل المؤسسات الدستورية، وعدم اجرائها يعني عدم وجود مؤسسات دستورية والدخول في الفوضى، وحزب الله يرفض بشكل قاطع أن يغرق لبنان في الفوضى”.
المصدر: بريد الموقع