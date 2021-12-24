الأركان الإيرانية: مناورات الرسول الأعظم (ص) نموذج صغير من قدرات إيران الصاروخية

وأضاف رئيس الأركان الإيرانية أن مناورات الرسول الأعظم “مخطط لها مسبقاً إلا أنها أجريت في الوقت الحاضر نظراً للتهديدات الصهيونية الفارغة”.

وتابع قائلاً ” تظهر هذه المناورات، إلى جانب المناورات البرية والبحرية والجوية للحرس الثوري في مضيق هرمز ومنطقة الجنوب، أن جميع القوات المسلحة، بما في ذلك الحرس الثوري والجيش، مستعدة للرد على التهديد بشكل فوري وحاسم إذا كان هناك تهديداً ضد البلاد، والحاق الهزيمة بالاعداء”.

وفي إشارة إلى مناورات الرسول الاعظم (ص) السابعة عشرة التي نفذها الحرس الثوري، قال اللواء باقري “هذه المناورات استطاعت تحقيق جميع أهدافها بشكل كامل ، بما في ذلك الأهداف العملياتية وإطلاق الصواريخ والتكتيكات في البحر والبر والجو”.

وأكد أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية “على اتم الاستعداد والجهازية”، مضيفاً “رغم أننا لا نأخذ التهديدات على محمل الجد ، فإننا نفترض أن التهديد 100٪ ، واستعدادنا اليوم أكبر من أي وقت مضى”.

وأعلن رئيس هية الاركان الايرانية أن هذه المناورات “تتفوق على المناورات السابقة من حيث العدد الكبير من الاطلاقات والإطلاق المتزامن للصواريخ متوسطة المدى وبعيدة المدى، وإطلاق الصواريخ من مصادر مختلفة على هدف محدد، ودقة إصابة الصواريخ في منطقة صغيرة ابعادها تبلغ 180 متر في 200 متر”.