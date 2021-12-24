ايران.. إطلاق 16 صاروخاً باليستياً في المرحلة الأخيرة من مناورات “الرسول الأعظم”

وفي هذه المرحلة من المناورات الصاروخية تم اطلاق صواريخ من طرازات عماد، قدر،سجيل، دزفول وذوالفقار، وتم إصابة المواقع الحساسة المحاكاة للعدو وتدميرها بدقة تامة. وتزامناً مع اطلاق الصواريخ، قامت 10 مسيرات هجومية للقوة الجو فضائية للحرس الثوري في وقت واحد بتدمير الأهداف المحددة سلفاً. ويعتبر تنفيذ قدرة صواريخ ذات الوقود الصلب على مناورة اجتياز المواقع المحصنة للعدو ، وتوجيه الضربات المتزامنة، ورفع الجاهزية القتالية، من خصائص المرحلة الاخيرة من مناورات الرسول الاعظم (ص) السابعة عشرة.