ايران.. إطلاق 16 صاروخاً باليستياً في المرحلة الأخيرة من مناورات “الرسول الأعظم” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2021 - 13:20

ايران.. إطلاق 16 صاروخاً باليستياً في المرحلة الأخيرة من مناورات “الرسول الأعظم”

منذ 28 mins 24 December، 2021
من مختلف الفئات البعيدة  والمتوسطة والقصيرة المدى
ايران - عربي وإقليمي

اطلق الحرس الثوري الايراني في المرحلة الأخيرة من مناورات الرسول الاعظم (ص) السابعة عشرة ، 16 صاروخًا باليستيًا من مختلف الفئات البعيدة  والمتوسطة والقصيرة المدى في وقت واحد ودمرت أهدافًا محددة مسبقًا.

وفي هذه المرحلة من المناورات الصاروخية تم اطلاق صواريخ من طرازات عماد، قدر،سجيل، دزفول وذوالفقار، وتم إصابة المواقع الحساسة المحاكاة للعدو وتدميرها بدقة تامة. وتزامناً مع اطلاق الصواريخ، قامت 10 مسيرات هجومية للقوة الجو فضائية للحرس الثوري في وقت واحد بتدمير الأهداف المحددة سلفاً. ويعتبر تنفيذ قدرة صواريخ ذات الوقود الصلب على مناورة اجتياز المواقع المحصنة للعدو ، وتوجيه الضربات المتزامنة، ورفع الجاهزية القتالية، من خصائص المرحلة الاخيرة من مناورات الرسول الاعظم (ص) السابعة عشرة.

المصدر: فارس

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