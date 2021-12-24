حميه: عدد الوافدين عبر المطار سيقارب 600000 حتى اليوم الاخير من هذه السنة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2021 - 05:10

حميه: عدد الوافدين عبر المطار سيقارب 600000 حتى اليوم الاخير من هذه السنة

منذ 3 ساعة 24 December، 2021
الوزير حمية
لبنان

أكد وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه في بيان، أن “مسار تفعيل المرافق اللبنانية، وفي مقدمتها مطار رفيق الحريري الدولي على السكة الصحيحة”، لافتا إلى أنه “في الربع الأخير من العام الحالي 2021، أي ابتداء من 1 تشرين الأول، قد وصل عدد الوافدين حتى يومنا هذا إلى 521660 وافدا. وسيقارب العدد حتى اليوم الأخير من هذا العام 600000 الف وافدا وما فوق”.

واعتبر أنه “بالإرادة سيصل عدد الوافدين الى لبنان كما كان في الربع الأخير من العام 2019، حينها بلغ العدد 715242 وافدا”.

وجاء في جدول عن اعداد المسافرين خلال كانون الاول عن اعوام 2019 و2020 و2021:

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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