الصحة الفلسطينية: تسجيل 3 وفيات و248 إصابة جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2021 - 18:36

الصحة الفلسطينية: تسجيل 3 وفيات و248 إصابة جديدة بكورونا

منذ 2 ساعة 23 December، 2021
العلم الفلسطيني
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الخميس انه تم تسجيل 3 وفيات و248 إصابة جديدة بفيروس كورونا و333 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الكيلة أنه “تم تسجيل حالة وفاة في جنين نتيجة الإصابة بالفيروس، وحالتين في قطاع غزة”، وأوضحت أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 36، الخليل 37، رام الله والبيرة 50، طوباس 5، ضواحي القدس 3، جنين 10، نابلس 12، طولكرم 3، أريحا والأغوار 7، قطاع غزة 90”.

وأشارت الكيلة إلى أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 57، الخليل 73، رام الله والبيرة 51، طوباس 4، جنين 22، نابلس 18، طولكرم 5، سلفيت 3، أريحا والأغوار 0، قطاع غزة 100”.

المصدر: فلسطين اليوم

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