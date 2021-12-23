بوتين: مستعدون لإقامة علاقات حسن جوار مع أوكرانيا لكن هذا الأمر مستحيل بظل وجود حكومة كييف الحالية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المؤتمر الصحفي السنوي الخميس إن “الحرب ضد كورونا مستمرة ونعرف عن خطورة متحور أوميكرون”، وتابع ان “خبراء روس يعملون بنجاح في إفريقيا على مكافحة أوميكرون”.

واضاف بوتين ان “الاقتصاد الروسي خلال الجائحة كان أكثر استعدادا للصدمات مقارنة باقتصادات أخرى”، وتابع “من المتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد الروسي بحلول نهاية العام 4.5% والتضخم 8%”، ولفت الى ان “الاقتصاد الروسي نجح في التعافي من أزمة كورونا بوتيرة أسرع من دول أخرى”.

من جهة ثانية، قال بوتين “هناك انطباع بأن التحضيرات جارية لعملية عسكرية أوكرانية جديدة في دونباس”، وتابع “رد الأمريكيين على مبادرتنا بخصوص الضمانات الأمنية إيجابي بشكل عام وأكدنا بوضوح أن استمرار امتداد الناتو شرقا غير مقبول”، واضاف “الولايات المتحدة هي التي جاءت بصواريخها إلى عتبة بيتنا”، ودعا “الغرب لتقديم ضمانات أمنية إلينا وبشكل سريع”.

وشدد بوتين على ان “روسيا مستعدة لإقامة علاقات حسن جوار مع أوكرانيا لكن هذا الأمر مستحيل في ظل وجود حكومة كييف الحالية”، واوضح “سكان دونباس هم من يقرر مصير منطقتهم”.

في سياق آخر، قال بوتين إن “قرار مقاطعة أولمبياد بكين خاطئ وغير مقبول ومرتبط بجهود ردع تطور الصين”، ولفت الى ان “روسيا تتطلع إلى تطوير العلاقات مع أفغانستان بأفضل طريقة ممكنة”.

من جهة ثانية، قال بوتين “ينبغي الاعتماد على الحقائق على الأرض في مسألة الاعتراف بحكومة طالبان”.

المصدر: روسيا اليوم