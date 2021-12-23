مصر: لم نحصل بعد على الموافقة الأمريكية لبدء ضخ الغاز إلى لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2021 - 10:52

مصر: لم نحصل بعد على الموافقة الأمريكية لبدء ضخ الغاز إلى لبنان

منذ 17 mins 23 December، 2021
ضخ الغاز إلى لبنان
عربي وإقليمي - مصر

أكد وزير البترول المصري طارق الملا، أن بلاده “لم تحصل بعد على الموافقة النهائية من الإدارة الأمريكية لبدء ضخ الغاز المصري إلى لبنان عبر الخط العربي”. وأكد الملا وجود “مراسلات طيبة” مع واشنطن في هذا الإطار، مشيراً إلى أن “مصر ولبنان يدرسان مجموعة من الحلول المتعلقة بإصلاح قطاع الكهرباء”.

وأعلن أن “القاهرة ستكون موجودة في الخطوة الإولى للإنفراجة في مجال الكهرباء ضمن التعاون بين البلدين، إذ سيبدأ ضخ الغاز المصري لتشغيل المحطات، كاشفا أن “أعياد الميلاد ورأس السنة قد تؤخر لمدة قصيرة، إكمال إجراءات تصدير الغاز المصري إلى لبنان، ما يعني أن بدء ضخ الغاز سيكون في مستهل العام 2022 المقبل”.

وأكد وزير البترول المصري، أن “الإتفاق الغازي بين لبنان ومصر لن تقل مدته عن الـ 10 سنوات”، قائلاً “نتكلم اليوم مع الأطراف الدولية المعنية بهذا الملف حتى لا نقع في مفاجآت مستقبلا، وفيما نحاول التأكد من عدم خرق قانون قيصر” (الأمريكي). كما أكد على أن “لبنان يحتاج نوعا من الإستقرار لإكمال مسار التنقيب والإستثمار في البحث والإستكشاف عن النفط والغاز، وأنا متفائل في هذا الصدد للبنان، والشعب اللبناني يحتاج فسحة أمل”.

المصدر: روسيا اليوم

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