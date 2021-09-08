وزير البترول المصري: المطلوب منا اليوم هو دعم لبنان لتخطي أزمته في قطاع الطاقة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 8 2021 - 13:38

وزير البترول المصري: المطلوب منا اليوم هو دعم لبنان لتخطي أزمته في قطاع الطاقة

منذ 29 mins 8 September، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة