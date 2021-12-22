المستشفيات قاصرة عن تأمين الاوكسيجين لاقسام كورونا

في ظل الاجواء الصحية التي يفرضها كورونا، حذرت نقابة المستشفيات في لبنان من كارثة صحية نتيجة عدم قدرتها على الايفاء بالاعباء المالية التي يفرضها تزايد اعداد المصابين بفيروس الكورونا.

ناقوس خطر جديد تدقه نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان.. لا قدرة لنا على التصدي لتفشي وباء كورونا وليتحمل المعنيون في الدولة مسؤولياتهم. هكذا اختصرت النقابة واقع الحال، فهي لم تعد قادرةً على القيام بمهمة علاج مصابي كورونا او فتح الأقسام المقفلة المخصصة لهؤلاء المرضى.

السبب في الكارثة المحتمة كما وصفتها نقابة المستشفيات هو ارتفاع سعر صرف الدولار ، بينما تتقاضى التعرفات الطبية بالليرة اللبنانية ، ما يجعلها عرضة للخسائر نتيجة تاخر الجهات الضامنة في تسديد مستحقاتها.

وفي مؤشرٍ إلى اتجاه نحو بداية دولرة الخدمات الاستشفائية ، أبلغت ثلاث مستشفيات شركات التأمين بوجوب تسديد التعرفات الاستشفائية وبدلات الأتعاب الطبية بالدولار الحقيقي حصراً، عازيةً السبب بأن الدولار المصرفي لا يضمن إمكانية التغطية الكافية في ظل رفع الدعم وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

المصدر: المنار