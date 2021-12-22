ايران: البيان البريطاني الخليجي هدفه بث الفرقة في المنطقة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة إن البيان الصادر مؤخرا عن الاجتماع المشترك لوزراء خارجية الدول الاعضاء بمجلس تعاون الخليجي وبريطانيا “لا اساس له من الصحة وياتي في سياق المحاولات الرامية لبث الفرقة من قبل بعض البؤر المحددة التي تقلق من تعزيز اجواء التعامل والتعاون بين دول المنطقة”.

ونفى خطيب زادة الاربعاء “الاتهامات العارية عن الصحة والمتكررة التي نصّ عليها البيان الختامي لهذا الاجتماع”، وقال إن “الجمهورية الاسلامية الايرانية لطالما قامت بدور مسؤول في سياق تعزيز السلام والاستقرار الاقليميين وانطلاقا من ذلك فهي تدعو بلدان المنطقة الى التعاون والحوار”.

ولفت خطيب زادة الى انه “خلافا للمزاعم الواهية التي وردت في هذا البيان، ايران لطالما التزمت بتعهداتها قبال “اتفاقية الحد من انتشار السلاح النووي واتفاق الضمانات”، وتابعت “كما تدأب ايران على استيفاء حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية”.

المصدر: وكالة ارنا